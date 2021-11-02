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Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda Kerem Özmen, bronz madalyayı garantiledi

Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda 63,5 kilo çeyrek final maçında Hint rakibi Shiva Thapa'yı yenerek yarı finale yükselen Kerem Özmen, bronz madalyayı garantiledi.

Muhammed Boztepe   | 02.11.2021
Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda Kerem Özmen, bronz madalyayı garantiledi Fotoğraf: Filip Stevanovic - AA

İstanbul

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonada dün son 16 turunda Macar rakibi Richard Kovacs'ı mağlup ederek çeyrek finale yükselen Kerem, bugün de Hint rakibi Shiva Thapa'yı sayıyla yenerek yarı finale yükseldi.

Kerem, bu sonuçla bronz madalyayı garantilemiş oldu.


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