Euro
7.30
Dolar
6.67
BIST 100
96,066.27
Altın
1,683.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Dünya Atletizm Birliğinden olimpiyat kota mücadelesi için yeni karar

Dünya Atletizm Birliği, Tokyo Olimpiyatları için kota mücadelesinde bu yıl 30 Kasım'a kadar yapılan derecelerin dünya sıralamasını etkilemeyeceğini duyurdu.

Fatih Çakmak   | 10.04.2020
Dünya Atletizm Birliğinden olimpiyat kota mücadelesi için yeni karar

Ankara

Dünya Atletizm Birliği, Tokyo Olimpiyatları için kota mücadelesinde bu yıl 30 Kasım'a kadar yapılan derecelerin dünya sıralamasını etkilemeyeceğini duyurdu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Atletizm Birliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları için yeni yol haritasını netleştirmeye devam ediyor.

Bu çerçevede Atlet Komisyonunun önerisini dikkate alan Dünya Atletizm Birliği, sporcuların yeterli hazırlık yapamayacakları gerekçesiyle bu yaz sezonunun dünya sıralamasına etki etmemesi kararı aldı. 6 Nisan'dan geçerli olmak üzere 30 Kasım'a kadar yapılacak tüm dereceler, kayıtlara girecek ancak olimpiyat baraj geçme niteliği taşımayacak.

Bu süreçte dünya sıralaması hesaplaması da dondurulacak. 1 Aralık 2020'den başlamak üzere yol yarışmalarında 31 Mayıs 2021, pist yarışmalarında ise 29 Haziran 2021'e kadar sürecek "ikinci kota alma periyodunda" normal uyulama kaldığı yerden devam edecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: BİLSEM'lerde video laringoskop üretmeye başladık
Çin'de Kovid-19 nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi
Avustralya’da koronavirüsten can kaybı artıyor
Ölüm tahminlerinin düşmesinde 'sosyal mesafe' etkili oldu
İzmir'de Kovid-19'u yenen iki hasta alkışlarla hastaneden ayrıldı

Benzer haberler

Dünya Atletizm Birliğinden olimpiyat kota mücadelesi için yeni karar

Dünya Atletizm Birliğinden olimpiyat kota mücadelesi için yeni karar

Olimpiyat meşalesi koronavirüs nedeniyle sergiden kaldırılacak

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, hayalini 2021'e erteledi

Atletizmde Tokyo hedefi: 40 kota

Atletizmde Tokyo hedefi: 40 kota
'Türk atletizminin efsanesi' evde spor yaparak zaman geçiriyor

'Türk atletizminin efsanesi' evde spor yaparak zaman geçiriyor
Milli karateciler olimpiyatların ertelenmesini değerlendirdi

Milli karateciler olimpiyatların ertelenmesini değerlendirdi