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Dünya 1 numarası İspanyol tenisçi Alcaraz kortlara şubatta dönecek

Sağ bacağındaki sakatlık yüzünden yılın ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta yer alamayan İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, 2023 sezonuna 13-19 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Arjantin Açık'taki mücadelesiyle başlayacak.

Hüseyin Burak Demirer   | 12.01.2023
Dünya 1 numarası İspanyol tenisçi Alcaraz kortlara şubatta dönecek

Ankara

Erkekler dünya sıralamasının zirvesindeki Alcaraz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Görüşürüz Arjantin. Arjantin Açık'ta oynamak için can atıyorum." ifadelerini kullandı.

Başkent Buenos Aires'in ev sahipliği yapacağı toprak kort turnuvasına Lorenzo Musetti, Dominic Thiem, Cameron Norrie, Diego Schwartzman gibi önemli isimler de katılacak.

2022 ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan 19 yaşındaki Alcaraz, dünya klasmanında 1 numaraya çıkan en genç erkek tenisçi olmuştu.

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