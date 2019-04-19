Djokovic'ten Monte Carlo'ya erken veda
Erkeklerde 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, çeyrek finalde Daniil Medvedev'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.
Ankara
Monte Carlo Tenis Turnuvası'nda mücadele eden dünya 1 numarası Novak Djokovic, çeyrek finalde Daniil Medvedev'e 2-1 yenilerek elendi.
Monaco'nun Monte Carlo kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının tek erkekler çeyrek finalinde, 1 numaralı seribaşı Sırbistanlı Djokovic ile 10 numaralı seribaşı Rus Medvedev karşılaştı.
Medvedev, 2 saat 21 dakika süren mücadelede 6-3, 4-6 ve 6-2'lik setlerle Djokovic'i 2-1 yenerek, turnuvanın yarı finalinde Sırbistanlı Dusan Lajovic'in rakibi oldu.
Daha önce 2 şampiyonluk yaşadığı Monte Carlo'da çeyrek finalde elenen Djokovic, geçen ay katıldığı Indian Wells ve Miami Açık'a da erken turlarda veda etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.