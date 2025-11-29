Dolar
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İstanbul’da Mor Ephrem Süryani Ortodoks Kilisesi’nden ayrılıyor.
logo
Spor, Dünyadan Spor

Derbinin golleri yabancılardan

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü derbide karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekti.

Süha Gür  | 29.11.2025 - Güncelleme : 29.11.2025
Derbinin golleri yabancılardan

İstanbul

İki takım arasında son 11 sezonda oynanan 26 derbide Galatasaray 24 kez ağları havalandırdı, Fenerbahçe ise rakibine 17 golle karşılık verdi. Oynanan maçlardan biri, Galatasaray 1-0 öndeyken Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle sarı-kırmızılı takımın 3-0 hükmen galibiyetiyle sonuçlandı.

Bu müsabakalarda atılan 41 golün 34'ünü yabancı futbolcular, 7'sini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde Galatasaray'ın 21, Fenerbahçe'nin de 13 golünü yabancı futbolcular attı. Fenerbahçe'de Türk oyuncular 4, Galatasaray'da ise 3 kez gol sevinci yaşadı.

26 yabancı oyuncu gol attı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 11 sezonda yapılan derbilerde 26 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında 2014-2015 sezonunda oynanan maçtan bu yana yapılan 26 derbide sarı-lacivertlilerden 12, sarı-kırmızılılardan da 14 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 4, Galatasaray'dan da 2 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.

İki takımın mevcut kadrolarındaki isimlerden Fenerbahçe'de forma giyen Sebastian Szymanski ve Çağlar Söyüncü ile Galatasaraylı Victor Osimhen, Lucas Toreira, Gabriel Sara ve Mauro Icardi, daha önceki derbilerde ağları havalandırdı.

Son 11 sezondaki derbiler

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 11 sezonda oynanan 26 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar:

Tarih
Stat
Organizasyon
Skor (FB-GS)
Goller
25.08.2014
Manisa 19 Mayıs
TFF Süper Kupa
0 - 0
-
18.10.2014
Türk Telekom
Süper Lig
1 - 2
Alper Potuk / Sneijder (2)
08.03.2015
Fenerbahçe
Süper Lig
1 - 0
Kuyt
25.10.2015
Fenerbahçe
Süper Lig
1 - 1
Diego / Olcan Adın
13.04.2016
Türk Telekom
Süper Lig
0 - 0
-
26.05.2016
Antalya
Türkiye Kupası
0 - 1
Podolski
20.11.2016
Ülker
Süper Lig
2 - 0
Van Persie (2)
23.04.2017
Türk Telekom
Süper Lig
1 - 0
Josef de Souza
22.10.2017
Türk Telekom
Süper Lig
0 - 0
-
17.03.2018
Ülker
Süper Lig
0 - 0
-
02.11.2018
Türk Telekom
Süper Lig
2 - 2
Valbuena, Jailson / Donk, Linnes
14.04.2019
Ülker
Süper Lig
1 - 1
Eljif Elmas / Onyekuru
28.09.2019
Türk Telekom
Süper Lig
0 - 0
-
23.02.2020
Ülker
Süper Lig
1 - 3
Kruse / Donk, Falcao, Onyekuru
27.09.2020
Türk Telekom
Süper Lig
0 - 0
-
06.02.2021
Ülker
Süper Lig
0 - 1
Mustafa Muhammed
21.11.2021
Nef
Süper Lig
2 - 1
Mesut Özil, Crespo / Kerem Aktürkoğlu
10.04.2022
Ülker
Süper Lig
2 - 0
Zajc, Serdar Dursun
08.01.2023
Ülker
Süper Lig
0 - 3
Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi
04.06.2023
Nef
Süper Lig
0 - 3
Nicolo Zaniolo (2), Mauro Icardi
24.12.2023
Ülker
Süper Lig
0 - 0
-
07.04.2024
11 Nisan (Şanlıurfa)
TFF Süper Kupa
0 - 3 (Hükmen)
Mauro Icardi
19.05.2024
RAMS Park
Süper Lig
1 - 0
Çağlar Söyüncü
21.09.2024
Ülker
Süper Lig
1 - 3
Edin Dzeko/Lucas Toreira, Dries Mertens, Gabriel Sara
24.02.2025
RAMS Park
Süper Lig
0 - 0
-
02.04.2025
Chobani
Türkiye Kupası
1-2
Sebastian Szymanski/Victor Osimhen(2)
