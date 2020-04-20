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Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Depresyon belirtisi gösteren futbolcu sayısı ikiye katlandı

FIFPro'nun anketine göre, belirti gösteren oyuncuların çoğu futboldaki gelecekleri hakkında endişe duyuyor.

Abdulkadir Karakaya   | 20.04.2020
Depresyon belirtisi gösteren futbolcu sayısı ikiye katlandı

Ankara

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbola verilen arada, depresyon semptomları gösteren oyuncu sayısının iki kat arttığı belirtildi.

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliğinden (FIFPro) yapılan açıklamaya göre, Amsterdam Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenen ankette 1134'ü erkek, 468'i kadın toplam 1602 profesyonel oyuncuya salgınla ilgili sorular soruldu.

22 Mart-14 Nisan tarihlerinde 16 ülkede yapılan ankete göre, erkek futbolcuların yüzde 13'ü depresyon, yüzde 16'sı anksiyete belirtisi gösterdi.

Kadın futbolcuların yüzde 18'inde anksiyete, yüzde 22'sinde depresyon semptomlarına rastlandı.

Belirti gösteren oyuncuların çoğunluğunun, futboldaki gelecekleri hakkında endişe duyduğu aktarıldı.

Koronavirüs nedeniyle liglere ara verilmeden önce aralık ve ocak aylarında yapılan ankette ise erkek futbolcuların sadece yüzde 6'sının, kadın futbolcuların ise yüzde 11'inin depresyon belirtisi gösterdiği kaydedildi.

Buna göre, son yapılan ankette depresyon oranının iki katına çıktığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FIFPro Sağlık Şefi Vincent Gouttebarge, "Özellikle genç sporcular aniden sosyal izolasyonla başa çıkmak zorunda kaldı. Gelecekleri konusunda da endişe duyuyorlar. Bunlara çare bulmak için güvendikleri birinden veya ruh sağlığı uzmanlarından destek almalarını tavsiye ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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