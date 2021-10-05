Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi ilk maçında yenildi
Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında deplasmanda Romanya'nın U-BT Cluj Napoca ekibine 66-60 yenildi.
İstanbul
BT Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 21-14 Darüşşafaka'nın üstünlüğüyle sona ererken, ikinci periyotta daha etkili bir mücadele sergileyen U-BT Cluj Napoca soyunma odasına 32-31 önde gitti.
Müsabakanın üçüncü periyodunu da 53-47 üstün geçen Rumen ekibi, salondan 66-60 galip ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.