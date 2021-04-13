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Cüneyt Çakır UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag-Arsenal maçını yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde 15 Nisan Perşembe günü Çekya'nın Slavia Prag ile İngiltere'nin Arsenal takımları arasında oynanacak rövanş karşılaşmasını yönetecek.

Mutlu Demirtaştan   | 13.04.2021
Cüneyt Çakır UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag-Arsenal maçını yönetecek

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen, Video Yardımcı Hakem (VAR), Mete Kalkavan ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev yapacak.

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