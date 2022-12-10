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Crystal Palace Teknik Direktörü Vieira: Dünya Kupası'ndaki organizasyon şu ana kadar beklentileri fazlasıyla karşıladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın teknik direktörü Patrick Vieira, "Dünya Kupası'ndaki organizasyon şu ana kadar beklentileri fazlasıyla karşıladı. Organazisyon anlamında üst düzey çok iyi maçlar oynandı." dedi.

Sinan Özmüş   | 10.12.2022
Crystal Palace Teknik Direktörü Vieira: Dünya Kupası'ndaki organizasyon şu ana kadar beklentileri fazlasıyla karşıladı Fotoğraf: Orhan Çiçek / AA

Antalya

Regnum Carya tarafından organize edilen Winter Football Series kapsamında İtalya 1. Futbol Ligi takımlarından Napoli ile karşılaşacak Crystal Palace'ın teknik direktörü Patrick Vieira ve futbolculardan Joel Ward basın toplantısı düzenledi.

Vieira, Antalya'ya geldiklerinden beri her şeyin çok güzel gittiğini belirterek, organizasyonun mükemmel olduğunu dile getirdi.

Konaklama ve tesislerin yanı sıra karşılıklı oynama imkanı buldukları takımlar açısından bekledikleri seviyenin üzerinde bir organizasyon olduğunu belirten Vieira, kamp dönemini burada geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Napoli'nin şampiyonluk şansı ile ilgili soru üzerine Patrick Vieira, mavi-beyazlı takımın üst düzey futbol kalitesi ve performans olarak beklentileri karşılayan bir yapıda olduğunu vurgulayarak, "Ancak samimi olarak söylemem gerekirse İtalya ligini yakından takip ediyorum. Birçok takımın şansı var. Yine de Napoli, kolektif ve bireysel yetenekler anlamında çok iyi bir takım. İyi bir hocaya sahipler. Sonuna kadar mücadele ederlerse neden olmasın. Ancak birçok takımın da şampiyonluk şansı var." dedi.

Bu akşam İngiltere ile Fransa arasında oynanacak Dünya Kupası çeyrek final karşılaşması ile ilgili soru üzerine Vieira, şunları kaydetti:

"Dünya Kupası'ndaki organizasyon şu ana kadar beklentileri fazlasıyla karşıladı. Organazisyon anlamında üst düzey çok iyi maçlar oynandı. Giden arkadaşlarımdan herhangi bir olumsuz bir dönüş olmadı. Bu akşamki mücadeleye gelirsek tek bir taraf kazanacak. Çok zorlu bir maç. Bakalım kim kazanacak. İlk 11'lere bakacak olursak Fransa'da baskıyı kaldırabilecek çok iyi tecrübelere sahip isimler öne çıkıyor. İngiltere ise kolektif olarak çok iyi işler çıkarabilen bir takım. İyi oynayan tarafın kazanmasını istiyorum."

Futbolculardan Joel Ward ise kamp yaptıkları tesisin ve sahaların çok iyi olduğunu vurgulayarak, "Çok iyi bir hazırlık kampı geçiriyoruz. İhtiyacımız olan her şey elimizin altında. Dünya Kupası arasını kesinlikle çok iyi değerlendireceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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