Cristiano Ronaldo, Juventus'a transfer oldu

MADRİD

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, İtalya ekiplerinden Juventus'la Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun transferi konusunda anlaştı.

Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, takıma 2009'da katılan 33 yaşındaki Ronaldo'nun kendi talebi çerçevesinde Juventus'a transferinin kabul edildiği belirtildi.

Kulübün açıklamasında, Ronaldo'ya teşekkür edilerek 9 yıl boyunca elde edilen zaferlerin ötesinde Ronaldo'nun adanmışlık, çalışkanlık, sorumluluk, yetenek ve gelişim açısından bir örnek oluşturduğu vurgulandı.

Cristiano Ronaldo da İspanyol kulübün internet sitesindeki açıklamasında, "Sanırım hayatımda yeni bir dönem açmamın zaman geldi ve bu yüzden kulübün transferimi kabul etmesini istedim. Herkesten, özellikle de takipçilerimden beni anlamalarını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

İspanya basınında Marca gazetesindeki haberde, Ronaldo'nun 105 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olduğu yazıldı.

Maliyeti belli oldu

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun bonservisi için İspanya temsilcisi Real Madrid'e 100 milyon avro ödeyecek.

Juventus'un internet sitesinden yapılan açıklamada, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun bonservisi için Real Madrid'e iki sezon içinde 100 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği ve FIFA kuralları çerçevesinde 12 milyon avroluk ek ödeme yapılacağı belirtildi.

FIFA Altın Top Ödülü'nü 5 kez kazanan 33 yaşındaki Ronaldo ise Juventus ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İtalya basınında yer alan haberlere göre yeni sözleşmesiyle Portekizli yıldız, her sezon için 30 milyon avro net gelir elde edecek.

Real Madrid'de 2009 yılından bu yana forma giyen Cristiano Ronaldo, İspanya temsilcisinde 438 karşılaşmada 450 gol ve 131 asistlik performans sergilemişti.

Muhabir: Hasan Esen,Ecenur Çolak