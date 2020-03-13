Chelsea'nin genç futbolcusu koronavirüse yakalandı

Euro
7.04
Dolar
6.29
BIST 100
95,487.08
Altın
1,583.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TFF Başkanı Nihat Özdemir açıklama yapıyor
logo
Spor, Dünyadan Spor, Koronavirüs

Chelsea'nin genç futbolcusu Callum Hudson-Odoi, koronavirüse yakalandı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin genç yeteneği Callum Hudson-Odoi'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 13.03.2020
Chelsea'nin genç futbolcusu Callum Hudson-Odoi, koronavirüse yakalandı

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcuyla temas halinde bulunan personeller, diğer tüm futbolcular ve teknik ekibin de karantina altında tutulduğu belirtildi.

Chelsea, ligde yarın deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak.

Manchester City Kulübü ise A takımda forma giyen bir oyuncunun ailesinde solunum yolu rahatsızlığı yaşamasının ardından futbolcunun hastanede yeni tip koronavirüs testine alındığını belirtti. İngiliz basını, söz konusu oyuncunun Benjamin Mendy olduğunu öne sürdü.

İngiltere Premier Lig acil toplanacak

İngiltere Premier Lig, yaşanan son gelişmelerin ardından bugün acil olarak toplanma kararı aldı. Açıklamada, toplantının ana konusunun lig fikstürü olacağı belirtildi.

Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, Kovid-19'a yakalandığını açıklarken, Leicester City'de 3 oyuncu, koronavirüs şüphesiyle dün gözlem altına alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Makarnada stok sıkıntısı da zam da yok
Maç günü gelirlerine 'virüs' bulaştı, en çok Barcelona etkilendi
New York Times gazetesi Kovid-19 haberlerinde kullandığı Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Arzu eden öğrenciler yurtlardan ayrılabilecek
İngiltere'yi Kovid-19'la mücadelede kötü günler bekliyor

Benzer haberler

New York Times gazetesi Kovid-19 haberlerinde kullandığı Türkiye fotoğraflarını kaldırdı

New York Times gazetesi Kovid-19 haberlerinde kullandığı Türkiye fotoğraflarını kaldırdı

Chelsea'nin genç futbolcusu koronavirüse yakalandı

İsrail'de koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi

Leicester City'de koronavirüs alarmı

Leicester City'de koronavirüs alarmı
Yeni tip koronavirüs salgını dünyayı teyakkuza geçirdi

Yeni tip koronavirüs salgını dünyayı teyakkuza geçirdi
UEFA ile ulusal federasyonlar koronavirüs için toplanacak

UEFA ile ulusal federasyonlar koronavirüs için toplanacak