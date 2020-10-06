Chelsea, Malang Sarr'ı Porto'ya kiraladı
İngiltere Premier Lig takımı Chelsea, yeni transferlerinden Malang Sarr'ı kiralık olarak Porto'ya gönderdi.
Istanbul
Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki savunma oyuncunun sezon sonuna kadar Portekiz ekibinde forma giyeceği belirtildi.
Chelsea, Nice ile sözleşmesi sona eren Fransız futbolcuyla ağustos ayında 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Kariyerine Nice altyapısında başlayan Sarr'ın, Fransa ekibinde forma giydiği 119 maçta 3 golü bulunuyor.
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