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Chelsea, Everton'ı farklı mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında oynanan maçta Chelsea, sahasında Everton'ı 4-0 yendi.

Yunus Kaymaz   | 08.03.2020
Chelsea, Everton'ı farklı mağlup etti

İstanbul

Londra ekibi, Stamford Bridge Stadı'nda ağırladığı rakibi karşısında ilk yarıyı 14. dakikada Mason Mount ve 21. dakikada Pedro'nun attığı gollerle 2-0 önde kapadı. 

Karşılaşmanın 51. dakikasında Willian ile farkı artıran "Maviler", 54. dakikada Olivier Giroud'nun golüyle sahadan 4-0 gibi farklı skorla galip ayrıldı.

Frank Lampard yönetimindeki Chelsea bu galibiyetin ardından puanını 48'e çıkarırken, Everton ise 37 puanda kaldı.

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