Euro
6.88
Dolar
6.23
BIST 100
105,284.30
Altın
1,577.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye-Yunanistan sırında düzensiz göçmen hareketliliği Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar’ın başkenti Doha’da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunuyor Edirne Valiliği, engelli düzensiz göçmene tekerlekli sandalye verdi
logo
Futbol, Dünyadan Spor

Chelsea beraberliği son dakikalarda kurtardı

İngiltere Premier Lig'de oynanan 28. hafta maçında Chelsea, deplasmanda Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 29.02.2020
Chelsea beraberliği son dakikalarda kurtardı

Ankara

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kota almayı amaçlayan Chelsea, Vitality Stadı'nda kümede kalma mücadelesi veren Bournemouth'un konuğu oldu.

Mücadeleye hızlı başlayan Chelsea, 33. dakikada Marcos Alonso'nun gülüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen ev sahibi Bournemouth, 54. dakikada Jefferson Lerma, 57. dakikada Joshua King'in ağları sarsmasıyla 2-1 öne geçti. Chelsea'de Alonso, 85. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Chelsea 45, Bournemouth ise 27 puana yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yemen’de çatışmalar Sana-Marib-Cevf üçgeninde artıyor
Batılı Müslümanlar yol ayrımında
Hüsnü Mübarek'in siyasi mirası
Koronavirüs salgınında güncel durum ve gelecek tahminleri
Malezya’daki hükümet krizi ve ülke siyasetinin belirsiz geleceği

Benzer haberler

Chelsea beraberliği son dakikalarda kurtardı

Chelsea beraberliği son dakikalarda kurtardı

Liverpool 'en erken' şampiyonluk için gün sayıyor

Bayern Münih tur kapısını araladı

Liverpool, Premier Lig'de üst üste 18. galibiyetini aldı

Liverpool, Premier Lig'de üst üste 18. galibiyetini aldı
Manchester City, Leicester City'yi tek golle geçti

Manchester City, Leicester City'yi tek golle geçti
Chelsea, Tottenham'ı iki golle yendi

Chelsea, Tottenham'ı iki golle yendi