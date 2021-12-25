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Cezayirli futbolcu Sofiane Lokar, maçta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Cezayir 2. Futbol Ligi'nde ASM Oran'a konuk olan Mouloudia Saida'nın kaptanı Sofiane Lokar, karşılaşma sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Mutlu Demirtaştan   | 25.12.2021
Cezayirli futbolcu Sofiane Lokar, maçta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

İstanbul

Cezayir basınında yer alan haberlere göre, mücadelenin 26. dakikasında kalecisiyle çarpışarak sakatlanan Lokar, tedavi gördükten sonra oyuna döndü. Cezayirli futbolcu, karşılaşmanın 35. dakikasında ise bilincini kaybederek aniden yere yığıldı.

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen 30 yaşındaki Lokar, sağlık görevlilerinin saha içerisindeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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