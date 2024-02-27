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CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde rövanş maçları gerçekleşecek

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanşında Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, İspanyol ekibi Guaguas'ı konuk edecek. Halkbank Erkek Voleybol Takımı, İtalya'nın Cucine Lube takımına konuk olacak.

Muhammed Boztepe  | 27.02.2024 - Güncelleme : 27.02.2024
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde rövanş maçları gerçekleşecek

Ankara

Ziraat Bankkart, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Guaguas'ı konuk edecek

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Maçta hakemler; Macar Laszlo Adler ve Sırp Stanislava Simic görev yapacak.

İlk karşılaşmadan 3-1’lik galibiyetle ayrılan başkent temsilcisine, turu geçebilmesi için ikinci karşılaşmadan elde edeceği her türlü galibiyet veya kazanacağı en az 2 set yeterli olacak.

Ziraat Bankkart, turu geçmesi durumunda Gas Sales Daiko-Jastrzebski Wegiel eşleşmesinin galibiyle yarı finalde eşleşecek.

Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanşında İtalya deplasmanında

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanş maçında İtalya'nın Cucine Lube takımına konuk olacak.

Civitanova Marche şehrindeki Eurosuole Forum Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.

Maçta hakemler; Belçikalı Wim Cambre ve Estonyalı Risto Strandson görev alacak.

İlk maçta rakibine sahasında 3-1 kaybeden başkent temsilcisi, İtalya'daki mücadeleyi 3-0 veya 3-1 kazanması halinde altın set oynamaya hak kazanacak.

Halkbank, rakibine kaybetmesi durumunda ise organizasyona veda edecek.

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