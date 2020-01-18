Euro
6.53
Dolar
5.89
BIST 100
121,474.80
Altın
1,556.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Cenk Tosun yeni takımındaki ilk golünü Manchester City deplasmanında attı

İngiltere Premier Lig'in 23. hafta mücadelesinde Crystal Palace, Cenk Tosun'un gol attığı maçta Manchester City ile 2-2 berabere kaldı.

Berad Büyük   | 18.01.2020
Cenk Tosun yeni takımındaki ilk golünü Manchester City deplasmanında attı

İstanbul

Londra ekibi, Etihad Stadı'nda Manchester City'nin konuğu oldu.

Crystal Palace, Cenk Tosun'un 39. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ev sahibi ekipte Sergio Agüero 82 ve 87. dakikalarda ağları sarsıp takımını öne geçirse de Fernandinho'nun 90. dakikada kendi kalesine attığı gol skoru belirledi: 2-2

Milli oyuncu Cenk Tosun, geçen hafta transfer olduğu Crystal Palace'da ilk defa ilk 11'de sahaya çıktı ve 81. dakikada yerini Connor Wickham'a bıraktı.

Arsenal ile Sheffield United yenişemedi

Günün diğer maçında Mesut Özil'in forma giydiği maçta Arsenal, Emirates Stadı'nda Sheffield United'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, Gabriel Martinelli'nin 45. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatsa da Sheffield United'da John Fleck 83. dakika ağları sarstı ve maç 1-1 sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alman ekonomisi için 'altın yılların' sonu mu?
Berlin Konferansı Libya krizini çözebilir mi?
Sudan’da güvenlik birimleri savaşı
İsrail jeopolitiğini yeniden okumak: İran-Umman-Libya üçgeni
İran yol ayrımında

Benzer haberler

Cenk Tosun'dan gollü başlangıç

Cenk Tosun'dan gollü başlangıç

Cenk Tosun yeni takımı Crystal Palace ile ilk maçına çıktı

Cenk Tosun, Arsenal maçında Crystal Palace'ın kadrosunda olacak

Cenk Tosun Crystal Palace'a kiralandı

Cenk Tosun Crystal Palace'a kiralandı
Manchester derbisini kazanan Maviler kupada avantaj sağladı

Manchester derbisini kazanan Maviler kupada avantaj sağladı
Liverpool 16 yıldır başarılamayanın peşinde

Liverpool 16 yıldır başarılamayanın peşinde