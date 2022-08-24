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Cem Bölükbaşı'nın Formula 2'deki sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi

Milli sporcu Cem Bölükbaşı'nın Formula 2'deki sözleşmesi, takımı Charouz tarafından karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Fatih Erel   | 24.08.2022
Cem Bölükbaşı'nın Formula 2'deki sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi

Istanbul

Formula 2 organizasyonu, Charouz takımının, Cem Bölükbaşı ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshettiğini duyurdu.

Charouz'un, hafta sonu Belçika'da gerçekleştirilecek Spa-Francorchamps pistinde Cem Bölükbaşı'nın yerine Tatiana Calderon ile yarışacağı belirtilen açıklamada, "Kolombiyalı sürücü, sözleşmesi karşılıklı anlaşma ile feshedilen 2022 sezonunun geri kalanında Cem Bölükbaşı'nın yerine 2019'dan bu yana ilk kez Formula 2'de yarışacak." ifadelerine yer verildi.

Bu sezon Formula 2'ye katılma başarısı gösteren 24 yaşındaki milli sporcu, bu organizasyonda Türkiye adına yarışan ilk otomobil sporcusu olmuştu.

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