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Carlos Alcaraz, ATP Finalleri'ne yenilgiyle başladı

Dünya sıralamasında ikinci basamakta yer alan Carlos Alcaraz, ilk kez katıldığı Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'ndeki ilk maçında Alexander Zverev'e 2-1 yenildi.

Doğa Kırmızıoğlu  | 14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
Carlos Alcaraz, ATP Finalleri'ne yenilgiyle başladı

Ankara

İtalya'nın Torino kentindeki Pala Alpitour'un ev sahipliği yaptığı sezonun en önemli turnuvalarından ATP Finalleri'nde, Tekler Kırmızı Grup'ta İspanyol Alcaraz ile 7 numaralı seribaşı Alman Zverev karşılaştı.

Zverev, 2 saat 31 dakika süren mücadelenin ardından Alcaraz'ı 6-7, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Diğer mücadelede ise 3 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, vatandaşı 5 numaralı seribaşı Andrey Rublev'i 6-4 ve 6-2'lik setlerin ardından 2-0 yenerek ilk maçların ardından grubunda liderliğe yükseldi.

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