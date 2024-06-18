CANLI- Türkiye:1 - Gürcistan:1
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda A Milli Takım ile Gürcistan arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
Dortmund
6. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun hücum yönünün solundan kullandığı kornerde penaltı noktası civarında iyi yükselen Kaan Ayhan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
10. dakikada milliler gole çok yaklaştı. Kaan Ayhan'ın ceza yayı üzerinden yerden sert şutunda, direğin dibine çarpan meşin yuvarlak kaleye paralel giderek oyun alanı dışına çıktı.
25. dakikada Türkiye öne geçti. Soldan Ferdi Kadıoğlu'nun etkili ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası çizgisi üzerinde Mert Müldür'ün önüne düştü. Bu oyuncunun gelişine şık vole vuruşunda top filelere gitti: 1-0
32. dakikada Gürcistan beraberliği yakaladı. Sağdan Kochorashvili'nin yerden sert ortasına altıpasın hemen gerisinde ayak koyan Mikautadze'nin şutunda top ağlarla buluştu: 1-1
Maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Kadrolar
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz
Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Kverkveila, Kashia, Dvali, Tsitaishvili, Mekvabishvili, Kochorashvili, Chakvetadze, Mikautadze, Kvaratskhelia
Türk vatandaşlar milli maç için meydanları doldurdu
Dortmund kentindeki BVB Dortmund Stadı'na yapılan maça Türk taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmaya gidemeyen futbolseverler ise milli maç heyecanını şehirlerde kurulan "Fan Zone"larda yaşadı.
Meydanları dolduran Türk taraftarlar, kurulan dev ekranlar önünde ilk düdüğün çalmasını bekledi. Statta yapılan seremonide çalan İstiklal Marşı'na meydanlarda coşkuyla eşlik eden taraftarlar, A Milli Takım'ın attığı gol ve yaptığı ataklarda heyecanlandı.
Bakan Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı tribünde izledi
A Milli Takım'ın Gürcistan ile oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.
Bakan Bak, mücadeleyi UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.
BVB Stadyumu kırmızı-beyaza büründü
Türkiye ile Gürcistan arasında oynanan karşılaşma için tribünler tamamen doldu.
BVB Dortmund Stadyumu'nun büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı.
Ay-yıldızlı forma ve bayraklarla tribünde yer alan taraftarlar, milli takıma büyük destek verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.