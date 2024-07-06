Dolar
32.67
Euro
35.41
Altın
2,391.58
ETH/USDT
3,053.50
BTC/USDT
57,790.00
BIST 100
10,851.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Berlin Olimpiyat Stadına giriş yaptı
logo
Futbol, Dünyadan Spor, EURO 2024

CANLI: Hollanda: 0 -Türkiye: 0

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya geliyor.

Hilmi Sever  | 06.07.2024 - Güncelleme : 06.07.2024
CANLI: Hollanda: 0 -Türkiye: 0

Berlin

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada son 8 takım arasına kalan Türkiye, Hollanda'yı da geçerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Maç Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanıyor. 

İlk 11'ler

A Milli Futbol Takımı ile Hollanda arasında oynanacak 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Berlin Olimpiyat

Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages (Fransa)

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, De Vrij, Ake, Reijnders, Schouten, Simons, Bergwijn, Gakpo, Depay

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Arda Güler 

Hollanda-Türkiye maçından notlar

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda ile karşılaşan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, Avusturya ile oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'de üç zorunlu değişikliğe gitti.

Kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü ile UEFA'dan 2 maç men cezası alan Merih Demiral bu mücadelede forma giyemedi. Vincenzo Montella, bu 3 oyuncunun yerine cezaları sona eren Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ile Salih Özcan'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Milli takımın yedek kulübesinde ise Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, İrfan Can Kahveci, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün ve Bertuğ Yıldırım görev bekledi.

Türk taraftarlardan Merih Demiral’a destek

Türkiye-Avusturya maçında "bozkurt" işareti yapması nedeniyle 2 maç men cezası alan Merih Demiral'a Hollanda karşılaşması öncesinde Türk taraftarlar destek verdi.

Karşılaşma öncesinde sahaya çıkan Merih Demiral, Türk taraftarların desteğine selamlayarak karşılık verdi.

Tribünlerde, yüzlerine Merih Demiral maskesi takan çok sayıda taraftar da yer aldı.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda büyük coşku

Hollanda ile Türkiye arasında oynanan karşılaşmada tribünler tamamen doldu.

Kapasitesi 71 bin olan Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmada tribünlerin büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı.

Ay-yıldızlı forma ve bayraklarla tribünde yer alan taraftarlar, milli takıma büyük destek verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SGK'nin "emekliler.gov.tr" internet sitesi erişime açıldı
Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Jandarma'nın A Milli Futbol Takımı'na başarı dilediği videoyu paylaştı
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Hollanda futbol maçını izlemek üzere Berlin'de

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, A Milli Futbol Takımı'na özel klip hazırladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, A Milli Futbol Takımı'na özel klip hazırladı

Türk taraftarlar, Hollanda karşısında milli takıma güveniyor

CANLI: Hollanda: 0 -Türkiye: 0

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Jandarma'nın A Milli Futbol Takımı'na başarı dilediği videoyu paylaştı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Jandarma'nın A Milli Futbol Takımı'na başarı dilediği videoyu paylaştı
MSB, Mehmetçiğin A Milli Futbol Takımı'na başarı dilediği videoyu paylaştı

MSB, Mehmetçiğin A Milli Futbol Takımı'na başarı dilediği videoyu paylaştı
TFF Başkanı Büyükekşi: Merih Demiral'a 2 maçlık ceza haksız, hukuksuz ve adaletsiz

TFF Başkanı Büyükekşi: Merih Demiral'a 2 maçlık ceza haksız, hukuksuz ve adaletsiz

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet