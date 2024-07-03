Dolar
32.57
Euro
35.02
Altın
2,331.01
ETH/USDT
3,421.50
BTC/USDT
62,061.00
BIST 100
10,446.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avusturya karşılaşmasının ardından Leipzig Stadı’nda basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, EURO 2024

CANLI- A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Avusturya karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunuyor

03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
CANLI- A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Avusturya karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunuyor

Vatandaşlar Türkiye-Avusturya maçını dev ekranda izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik
Erzurum'da şiddetli sağanak taşkına neden oldu
Adana'da ahşap panel fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Türk Hava Yolları, 4 Boeing 777 kargo uçağı daha sipariş etti

Benzer haberler

CANLI- A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Avusturya karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunuyor

CANLI- A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Avusturya karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunuyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet