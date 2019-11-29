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Caner Erkin ve Enzo Roco UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Beşiktaşlı futbolcular Caner Erkin ve Enzo Roco, UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftanın en iyi 11'ine seçildi.

Berad Büyük   | 29.11.2019
Caner Erkin ve Enzo Roco UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

İstanbul

UEFA'nın internet sitesinde, Avrupa Ligi 5. hafta maçlarının en iyi 11'i açıklandı.

Beşiktaş'ın sahasında Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı 2-1 mağlup ettiği maçta forma giyen Caner Erkin ve Enzo Roco, haftanın en iyi 11'ine layık görüldü.

Açıklanan ilk 11 şu şekilde:

Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), Caner Erkin (Beşiktaş), Giorgos Merkis (APOEL), Enzo Roco (Beşiktaş), Nuno Sequeira (Braga), Viktor Tsyhankov (Dinamo Kiev), Bruno Fernandes (Sporting Lizbon), Lorenzo Pellegrini (Roma), Benjamin Verbic (Dinamo Kiev), Alfredo Morelos (Rangers), Vincent Aboubakar (Porto).

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