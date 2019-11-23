Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City galibiyet serisini 5'e çıkardı
İngiltere Premier Lig'de Leicester City, deplasmanda Brighton & Hove Albion'ı 2-0 yenerek üst üste 5. maçını kazandı.
İstanbul
Ligin 13. hafta maçında Leicester City, Brighton & Hove Albion'ın konuğu oldu.
Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika forma giydiği maçta konuk ekip, 64. dakikada Ayoze Perez ve 82. dakikada Jamie Vardy'nin penaltıdan attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 29'a çıkaran Leicester City ligdeki ikinciliğini devam ettirirken, ev sahibi takım 15 puanda kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.