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Çağla Büyükakçay İspanya'daki turnuvada ikinci oldu

Milli tenisçi Büyükakçay, Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından İspanya'da düzenlenen turnuvanın finalinde ABD'li Kiick'e 2-1 yenilerek ikinci oldu.

Emre Doğan   | 16.06.2019
Çağla Büyükakçay İspanya'daki turnuvada ikinci oldu

İstanbul

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen toplam 60 bin dolar ödüllü toprak kort turnuvasının tekler finalinde milli tenisçi Çağla Büyükakçay, 1 numaralı seribaşı ABD'li Allie Kiick ile karşı karşıya geldi.

Çağla, tie-break'e giden ilk seti 7-6 kaybederek 1-0 geriye düştü. İkinci sette rakibine 6-3 üstünlük kuran 29 yaşındaki tenisçi, durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü ve son seti 6-1 kaybeden Çağla Büyükakçay, müsabakadan 2-1 mağlup ayrılarak ikincilikle yetindi.

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