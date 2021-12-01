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Büyük Britanyalı tenisçi Johanna Konta emekli oldu

Büyük Britanyalı kadın tenisçi Johanna Konta, 30 yaşında tenis kariyerini sonlandırdı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 01.12.2021
Büyük Britanyalı tenisçi Johanna Konta emekli oldu

Ankara

Emeklilik kararını sosyal medya hesaplarından duyuran Konta, "Minnettarlık: Kariyerim boyunca muhtemelen en fazla kullandığım ve sona geldiğimde bu durumu en iyi açıklayan kelime. Tenis kariyerimi sona erdiriyorum. Bu noktalara gelmeme katkı sağlayan herkese minnettarım." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 2012 yılına kadar Avustralya'yı temsil eden etmesinin ardından Büyük Britanya vatandaşlığına geçen Konta, tek kadınlarda en iyi derecesine 2017 yılında dünya dördüncüsü olarak ulaşmıştı.

Grand slam turnuvalarından Avustralya Açık, Wimbledon ve Fransa Açık'ta yarı, ABD Açık'ta ise çeyrek finale kadar yükselen Johanna Konta, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvalarında ise teklerde 4 şampiyonluk yaşadı.

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