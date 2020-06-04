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Bruno Fernandes'ten Manchester United itirafı: Mutluluktan ağlıyordum

Manchester United'ın ocak ayında kadrosuna kattığı Bruno Fernandes, İngiliz ekibine transfer olacağını duyduğunda mutluluktan ağladığını söyledi.

Abdulkadir Karakaya   | 04.06.2020
Bruno Fernandes'ten Manchester United itirafı: Mutluluktan ağlıyordum

Ankara

25 yaşındaki Portekizli futbolcu Bruno Fernandes, Instagram canlı yayınında yaptığı açıklamada, Manchester United'a gelerek büyük bir hayalini gerçekleştirdiğini belirtti.

Transferiyle ilgili haberi aldığında ailesiyle görüştüğünü kaydeden Fernandes, "Eşimi, kardeşlerimi ve annemi aradım. Annem hemen ağlamaya başladı. Ben de mutluluktan ağlıyordum. Hayatım boyunca bu üst düzey kulüpte oynamak için mücadele ettim." ifadelerini kullandı.

"Bence Pogba Manchester'daki ve dünyadaki en iyi oyunculardan biri"

Takım arkadaşı Paul Pogba'ya da değinen Fernandes, "Bence Pogba Manchester'daki ve dünyadaki en iyi oyunculardan biri. Onunla yan yana oynama fırsatı inanılmaz çünkü en iyi oyuncularla oynamak istiyorsunuz." yorumunu yaptı.

Manchester United, Bruno Fernandes'i ara transfer döneminde 55 milyon avro bonservis artı 25 milyon avroluk başarıya bağlı ek ödeme karşılığında Sporting Lizbon'dan transfer etmişti.

Portekizli orta saha oyuncusu, İngiliz kulübüyle bu sezon çıktığı 9 maçta 3 gol kaydetti.

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Bruno Fernandes'ten Manchester United itirafı: Mutluluktan ağlıyordum

Bruno Fernandes'ten Manchester United itirafı: Mutluluktan ağlıyordum