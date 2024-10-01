Dolar
34.21
Euro
37.90
Altın
2,669.53
ETH/USDT
2,573.00
BTC/USDT
62,648.00
BIST 100
9,574.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, Dünyadan Spor

Bridgestone, olimpiyat ve paralimpik oyunları sponsorluğunu sonlandıracak

Bridgestone, olimpiyat ve paralimpik oyunları ana sponsorluğu sözleşmesini yenilememe kararı aldığını bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
Bridgestone, olimpiyat ve paralimpik oyunları sponsorluğunu sonlandıracak

Ankara

Şirketten yapılan açıklamada, Bridgestone'un, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile üst düzey sponsorluk anlaşmasını sonlandıracağı belirtildi.

Kararın, kurumsal marka stratejisinin değerlendirilmesi sonrası alındığı kaydedilen açıklamada, yıl sonundan itibaren olimpiyat ve paralimpik ortaklığının yenilenmeyeceği aktarıldı.

Firma olarak sporun gücüne inanmaya devam edildiği vurgulanan açıklamada, motor sporlarına yönelik desteğe odaklanılacağı kaydedildi.

Bridgestone, IOC ile üst düzey sponsorluk anlaşmasını 2014'te imzalamıştı.

Japon firmalar çekiliyor

IOC'nin halihazırdaki 15 üst düzey sponsoru arasında Toyota, Panasonic ve Bridgestone da yer alıyor.

Daha önce Toyota ve Panasonic, IOC ile mevcut üst düzey sponsorluk anlaşmasını yenilemeyeceklerini açıklamıştı.

Böylelikle, küresel spor etkinliğinin üç büyük Japon sponsoru, IOC ile sponsorluk ilişkilerini sonlandırma kararı vermiş oldu.

Sponsorların IOC'ye dört yıllık dönemde 2 milyar dolardan fazla katkıda bulunduğu belirtiliyor.

Tokyo merkezli lastik üreticisi Bridgestone'un 150 ülke ve bölgede 130 bini aşkın istihdam sağladığı biliniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Havalimanı, Conde Nast Traveler seyahat dergisince "Dünyanın en iyi havalimanı" seçildi
Çankırı'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Güldürcek Barajı'nda sular çekildi
Yasa dışı 1089 internet adresine işlem başlatıldı
Anadolu Ajansı muhabiri Yasin Dikme vefatının 1. yılında mezarı başında anıldı
Emine Erdoğan: Toplumsal hafızamızın vazgeçilmez birer parçası olan değerli büyüklerimizi hürmetle anıyorum

Benzer haberler

Bridgestone, olimpiyat ve paralimpik oyunları sponsorluğunu sonlandıracak

Bridgestone, olimpiyat ve paralimpik oyunları sponsorluğunu sonlandıracak

Japonya'da yeni başbakan İşiba Şigeru oldu

Japonya'da Başbakan Kişida Fumio ve kabinesi istifa etti

Japonya 27 Ekim'de erken genel seçime gidiyor

Japonya 27 Ekim'de erken genel seçime gidiyor
Çin, kıtalar arası balistik füze testiyle küresel güç denklemindeki etkisini hatırlatıyor

Çin, kıtalar arası balistik füze testiyle küresel güç denklemindeki etkisini hatırlatıyor
Japonya'da iktidardaki LDP'nin yeni lideri İşiba'nın haftaya başbakanlığı devralması bekleniyor

Japonya'da iktidardaki LDP'nin yeni lideri İşiba'nın haftaya başbakanlığı devralması bekleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet