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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

Brezilya'da Jesus ile Telles, Dünya Kupası'nın kalan bölümünde oynayamayacak

2022 FIFA Dünya Kupası'nda 5 Aralık Pazartesi günü Güney Kore ile son 16 turu maçında karşılaşacak Brezilya'da Gabriel Jesus ile Alex Telles, sakatlıkları nedeniyle turnuvanın kalan bölümünde forma giyemeyecek.

Emre Doğan   | 03.12.2022
Brezilya'da Jesus ile Telles, Dünya Kupası'nın kalan bölümünde oynayamayacak

Doha

Brezilya Futbol Konfederasyonundan yapılan açıklamada, "Sambacılar"ın G Grubu'nda Kamerun'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada sakatlanan iki oyuncunun Dünya Kupası'nı kapattığı belirtildi.

Kamerun karşısında ilk 11'de sahaya çıkan iki oyuncudan Jesus, 64. dakikada, Telles ise 54. dakikada sağ dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Gabriel Jesus, grup aşamasında forma giydiği 3 maçta gol sevinci yaşayamadı. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Alex Telles ise son 2 karşılaşmada görev yaptı.

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