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Bosna Hersek Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Bajevic oldu

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı teknik direktörlük koltuğuna Dusan Bajevic getirildi.

Kemal Zorlak,Sanela Crnovrsanin   | 21.12.2019
Bosna Hersek Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Bajevic oldu

Saraybosna

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nın Robert Prosinecki'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Dusan Bajevic getirildi.

Bosna Hersek Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Bajevic'in, yönetim kurulunun ortak kararıyla bu göreve en uygun isim olarak belirlendiği ifade edildi.

Yeni teknik direktörün, ocak ayında düzenlenmesi planlanan basın toplantısıyla resmi olarak tanıtılacağı kaydedildi.

Futbol kariyerine Velez Mostar'da başlayarak uzun yıllar Yugoslavya Milli Futbol Takımı'nın formasını giyen 71 yaşındaki Bajevic, Yunanistan Ligi'nde 10 yıl boyunca aralarında AEK ve PAOK'un da bulunduğu çeşitli takımları çalıştırdı.

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