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Borussia Dortmund’da forma giyen Emre Can’ın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı

Borussia Dortmund'da forma giyen Türk kökenli Alman milli futbolcu Emre Can yeni tip koronavirüse yakalandı.

Erbil Başay   | 23.10.2020
Borussia Dortmund’da forma giyen Emre Can’ın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı

Berlin

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen Türk kökenli Alman milli futbolcu Emre Can yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Alman kulübünden yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki Emre Can’ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Emre Can’ın herhangi belirti göstermediği ve evinde izolasyona alındığı aktarıldı.

Bugün test edilen diğer sarı-siyahlı oyuncuların test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.

Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 5. haftasında yarın sahasında Schalke 04 ile karşılaşacak.

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