Borussia Dortmund’da forma giyen Emre Can’ın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı
Borussia Dortmund'da forma giyen Türk kökenli Alman milli futbolcu Emre Can yeni tip koronavirüse yakalandı.
Berlin
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen Türk kökenli Alman milli futbolcu Emre Can yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Alman kulübünden yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki Emre Can’ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Emre Can’ın herhangi belirti göstermediği ve evinde izolasyona alındığı aktarıldı.
Bugün test edilen diğer sarı-siyahlı oyuncuların test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.
Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 5. haftasında yarın sahasında Schalke 04 ile karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.