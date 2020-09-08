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Bologna Teknik Direktörü Mihajlovic Kovid-19'u yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Bologna'nın teknik direktörü Mihajlovic'in Kovid-19 hastalığını yendiği bildirildi.

Barış Seçkin   | 08.09.2020
Bologna Teknik Direktörü Mihajlovic Kovid-19'u yendi

Roma

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Bologna Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, 51 yaşındaki Sinisa Mihajlovic'in, prosedür gereği ikinci kez yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin de sonucunun negatif çıktığı ve iyileştiği belirtildi. 

Sırp çalıştırıcının yarından itibaren normal şekilde çalışmalarına devam edeceği ifade edildi.

Kulüp, 23 Ağustos’ta Sırp teknik adamın Kovid-19'a yakalandığını duyurmuştu.

İtalyan basınında çıkan haberlerde de Mihajlovic’in yaz tatilini, virüsün ülkede yayılma noktası haline gelen Sardinya Adası'nda geçirdiği ve Kovid-19’u burada kapmış olabileceği belirtilmişti.

Mihajlovic, geçen sezon boyunca da lösemi tedavisi görmüş ve bu hastalığı da yenmişti.


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