Bologna Teknik Direktörü Mihajlovic Kovid-19'u yendi
İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Bologna'nın teknik direktörü Mihajlovic'in Kovid-19 hastalığını yendiği bildirildi.
Roma
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Bologna Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, 51 yaşındaki Sinisa Mihajlovic'in, prosedür gereği ikinci kez yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin de sonucunun negatif çıktığı ve iyileştiği belirtildi.
Sırp çalıştırıcının yarından itibaren normal şekilde çalışmalarına devam edeceği ifade edildi.
Kulüp, 23 Ağustos’ta Sırp teknik adamın Kovid-19'a yakalandığını duyurmuştu.
İtalyan basınında çıkan haberlerde de Mihajlovic’in yaz tatilini, virüsün ülkede yayılma noktası haline gelen Sardinya Adası'nda geçirdiği ve Kovid-19’u burada kapmış olabileceği belirtilmişti.
Mihajlovic, geçen sezon boyunca da lösemi tedavisi görmüş ve bu hastalığı da yenmişti.