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Bir futbolcudan fazlası: Maradona

Geçirdiği kalp krizi sonrasında 60 yaşında yaşamını yitiren Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın saha içi performansının yanı sıra saha dışındaki renkli hayatı ve siyasi çıkışlarını da masaya yatırdık.

Emre Karaca   | 06.12.2020
Bir futbolcudan fazlası: Maradona

Ankara

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, 25 Kasım günü geçirdiği kalp krizi sonrasında 60 yaşında yaşamını yitirdi.

Maradona'nın ölümü dünya çapında büyük yankı bulurken, haber başta futbol camiası olmak üzere dünya genelinde üzüntüyle karşılandı.

Maradona'nın ölümü dolayısıyla Arjantin'de 3 gün ulusal yas ilan edilirken Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Kylian Mbappe'nin aralarında yer aldığı çok sayıda futbolcu taziye mesajı paylaştı.

Özellikle 1986 Dünya Kupası'nda sergilediği performansla ülkesini dünya şampiyonluğuna taşıyan Maradona, tarihin en iyi futbolcularından biri olarak kabul ediliyor. 

AA, yayımladığı video çalışmasıyla Maradona'nın saha içi performansının yanı sıra saha dışındaki renkli hayatı ve siyasi çıkışlarını da masaya yatırıyor. 

Çalışmada, her dönem tartışmalı bir figür olan Maradona'nın Arjantin halkı için ifade ettiği anlam, İtalya'da efsaneleştiği Napoli günleri ve futbol dışı yaşantısından kesitler yer alıyor. 

Arjantin, İtalya ve Türkiye'den Maradona'nın yaşadığı yıllara tanıklık etmiş uzman isimlerle yapılan röportajlarda çalışmanın kapsamı içinde bulunuyor.

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