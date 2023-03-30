Beşiktaş'tan ayrılan Josef de Souza, Çin ekibi Beijing Guoan ile anlaştı
Beşiktaş Kulübünden sezon ortasında ayrılan 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Çin ekibi Beijing Guoan'a transfer oldu.
İstanbul
Beijing Guoan, internet sitesinden "hoşgeldin" mesajıyla yaptığı paylaşımda deneyimli oyuncunun takıma katıldığını duyurdu.
Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de siyah-beyazlı forma ile 10 maça çıkan Josef, 1 gol atmıştı.
Beşiktaş Kulübüyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Brezilyalı futbolcu, daha önce sırasıyla Vasco da Gama, Porto, Gremio, Sao Paulo, Fenerbahçe, El-Ahli formaları da giymişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.