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Beşiktaş'tan ayrılan Josef de Souza, Çin ekibi Beijing Guoan ile anlaştı

Beşiktaş Kulübünden sezon ortasında ayrılan 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Çin ekibi Beijing Guoan'a transfer oldu.

Fatih Erel  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
Beşiktaş'tan ayrılan Josef de Souza, Çin ekibi Beijing Guoan ile anlaştı

İstanbul

Beijing Guoan, internet sitesinden "hoşgeldin" mesajıyla yaptığı paylaşımda deneyimli oyuncunun takıma katıldığını duyurdu.

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de siyah-beyazlı forma ile 10 maça çıkan Josef, 1 gol atmıştı.

Beşiktaş Kulübüyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Brezilyalı futbolcu, daha önce sırasıyla Vasco da Gama, Porto, Gremio, Sao Paulo, Fenerbahçe, El-Ahli formaları da giymişti.

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