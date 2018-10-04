Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'nde ilk mağlubiyet

Fotoğraf: AA/Mustafa Yalçın

İSTANBUL

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci haftasında Beşiktaş, İsveç'in Malmö takımına deplaslanda 2-0 mağlup oldu.

15. dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Lens, Caner Erkin'in pasında sol kanatta topla buluştu. Rakip oyuncuyu geçtikten sonra ceza sahasına giren Lens'in altıpas önünde dar açından yaptığı vuruşta kaleci Dahlin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ani gelişen atakta orta sahada topla buluşan Ljajic, pasını ceza sahasına hareketlenen Vagner Love'a gönderdi. Love, savunma oyuncusundan da seken topa ceza sahası içinde ayağının ucuyla dokunsa da meşin yuvarlağı kaleci Dahlin kontrol etti.

53. dakikada Malmö öne geçti. Vindheim'in sağ kanattan yaptığı ortada Caner Erkin'e çarparak kaleye yönelen top, kaleci Karius'un üstünden geçerek ağlara gitti: 1-0.



66. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Caner'in sol kanattan gönderdiği ortada Ljajic'ten seken top Vagner Love'ın önüne düştü. Love'ın ceza sahası içi sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Dahlin'den dönen meşin yuvarlağı Malmö savunması uzaklaştırdı.



75. dakikada Caner Erkin'in ceza sahasında Vindheim'i düşürmesi sonucu maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 76. dakikada topun başına geçen Rosenberg, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.



Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Malmö karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş grupta 2. sırada

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda oynanan ikinci hafta karşılaşmalarının ardından Beşiktaş, ikinci sırada yer aldı.



Beşiktaş, konuk olduğu İsveç temsilcisi Malmö'ye 2-0 yenildi. Grubun diğer maçında Norveç takımı Sarpsborg, sahasında Belçika ekibi Genk'i 3-1 mağlup etti.



Dört takımın da üçer puana sahip olduğu grupta Sarpsborg birinci, Beşiktaş ikinci sırada bulunuyor.



Avrupa Ligi'nde 3. hafta müsabakaları 25 Ekim'de oynanacak. Beşiktaş'ın Genk'i ağırlayacağı haftada, Sarpsborg ise Malmö'yü konuk edecek.

Beşiktaş, İsveç'ten mağlubiyetle döndü

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında İsveç'in Malmö takımına deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonuna sahasında Sarpsborg'u 3-1 yenerek iyi başlayan siyah-beyazlılar, ikinci maçında Malmö'ye 2-0 yenildi.

Rakibi karşısında ilk yarıda Lens, Gökhan Töre ve Love ile gol pozisyonları yakalayan siyah-beyazlılar, Malmö kalecisi Dahlin'i geçemedi. Ev sahibi takım, ikinci yarıda Caner Erkin'in kendi kalesine attığı golün yanı sıra Markus Rosenberg'in penaltıdan fileleri havalandırmasıyla sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş, bu sonuçla 3 puanda kalarak ikinci sıraya geriledi. İlk hafta Belçika ekibi Genk'e 2-0 yenilen Malmö ise 3 puanla son sırada yer aldı.

Malmö'ye karşı 3. mağlubiyet

Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö ile yaptığı 5. maçta 3. mağlubiyetini yaşadı.

İki takım arasında oynanan 5 müsabakanın 1'ini Beşiktaş kazanırken, 1 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

Gol serisi bitti

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında 8 maçtır sürdürdüğü gol serisi Malmö karşısında son buldu.

Siyah-beyazlıların Avrupa organizasyonlarında gol atma serisine oynadığı 9. maçta Malmö son verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon Bayern Münih ağlarını havalandıran siyah-beyazlılar, bu sezon ise Avrupa Ligi'nde B36 Torshavn, LASK Linz, Partizan ve Sarpsborg maçları olmak üzere üst üste 8 maçta gol atmıştı.

Liderliği kaptırdı

I Grubu'nda ikinci haftaya lider giren Beşiktaş, bu yenilginin ardından ikinciliğe geriledi.

Genk'i 3-1 yenen Sarpsborg, 3 puanla liderliğe yükseldi. Aynı puana sahip takımlardan Genk üçüncü, Malmö ise dördüncü ve son sırada yer aldı.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde 2. mağlubiyet

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon yaptığı 8. maçta 2. mağlubiyetini yaşadı.

Siyah-beyazlı ekip, bu maçlarda 5 galibiyet ve 1 de beraberlik yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 17 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 5 gol gördü.

Dahlin, kurtarışlarıyla ön plana çıktı

Malmö kalecisi Johan Dahlin, karşılaşmada gösterdiği performansla dikkati çekti.

İsveçli file bekçisi, müsabakada Vagner Love, Jeremain Lens ve Gökhan Töre'nin pozisyonlarında yaptığı kurtarışlarla ön plana çıktı ve takımının aldığı 3 puanda önemli rol oynadı.

Muhabir: Emre Doğan-Mutlu Demirtaştan