Euro
6.35
Dolar
5.76
BIST 100
106,079.50
Altın
1,459.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda Jandarma İl Komutanları Toplantısında konuşuyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Slovan Bratislava'yı konuk edecek

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu beşinci maçında yarın Vodafone Park'ta saat 20.55'te Slovan Bratislava'yı konuk edecek.

Ercan Doğan   | 27.11.2019
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Slovan Bratislava'yı konuk edecek

İstanbul

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu beşinci maçında yarın Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.55'te başlayacak.

Mücadeleyi Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji yönetecek. Jorgji'nin yardımcılıklarını Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo yapacak. 

4 maçta da yenildi

Siyah-beyazlı takım, grubundaki 4 maçı da yenilgiyle tamamladı.

K Grubu'ndaki ilk karşılaşmada Slovan Bratislava'ya 4-2 yenilen Beşiktaş, İstanbul'da Wolverpampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, son olarak Braga ile deplasmanda yaptığı karşılaşmadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Tarihinin en uzun yenilgi serisini sonlandırmaya çalışacak

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki tarihinin en uzun yenilgi serisini de sonlandırmaya çalışacak.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçta Malmö'ye 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, bu sezon ise oynadığı 4 karşılaşmayı da mağlubiyetle tamamladı.

Avrupa kupalarında son 5 maçını mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, daha önce 3 defa dörder yenilgili serilerle karşı karşıya kalmıştı.

Lens cezalı

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Jeremain Lens, Slovan Bratislava karşısında görev alamayacak.

Lens, siyah-beyazlı ekibin Braga ile deplasmanda yaptığı karşılaşmada kırmızı kart görmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mavi Vatan’ı savunmak
Hindistan'ın Babri mescid kararı tarihi gerçeklerle örtüşmüyor
ABD'den Orta Doğu barış sürecine yeni darbe
ABD’nin 'kaçınılmaz kaderi': Çöküş ve dağılma
PKK/PYD ile mücadele bağlamında Türkiye'nin Rusya ve ABD ilişkileri

Benzer haberler

UEFA Avrupa Ligi'nde beşinci hafta heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde beşinci hafta heyecanı

Medipol Başakşehir tur için sahaya çıkacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Slovan Bratislava'yı konuk edecek

Trabzonspor tribündeki kadın taraftar oranında zirvede

Trabzonspor tribündeki kadın taraftar oranında zirvede
Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi
'Beşiktaş maçında Kayserispor'a yakışır şekilde mücadelemizi vereceğiz'

'Beşiktaş maçında Kayserispor'a yakışır şekilde mücadelemizi vereceğiz'