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Beşiktaş, 2020-2021 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda karşılaştığı Yunanistan'ın PAOK takımına 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenleniyor
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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, yoluna UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde devam edecek.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 25.08.2020
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA

Istanbul

PAOK - Beşiktaş

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Yunanistan temsilcisi PAOK ile Selanik'teki Toumpa Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş takımından Necip Uysal (solda), rakibi ile mücadele etti. ( Ayhan Mehmet - Anadolu Ajansı )

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PAOK, Beşiktaş'ı Yunanistan'da oynanan maçta 3-1 mağlup ederek tur atladı.

7. dakikada PAOK 1-0 öne geçti. Sağ taraftan savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Giannoulis'in içeri çevirdiği meşin yuvarlağı Tzolis filelere gönderdi: 1-0

24. dakikada PAOK skoru 2-0 yaptı. Bir kez daha savunmanın arkasına atılan topla pozisyona giren PAOK'ta Akpom çizgiye kadar inerek meşin yuvarlağı altı pasa gönderdi. Tzolis vuruşuyla takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 2-0

30. dakikada skor 3-0 oldu. Beşiktaş savunmasının yaptığı hata sonrasında ani gelişen atakta Tzolis hızla ceza sahasına girerek Pelkas'ı topla buluşturdu, Pelkas'da müsait pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 3-0

36. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Lens'in sağ kanattan yaptığı ortada Larin ceza sahası içinde topu tek vuruşla gole çevirdi: 3-1

40. dakikada PAOK penaltı kazandı. Welinton'un müdahalesi sonrası penaltı kazanan PAOK'ta 41. dakikada topun başına geçen Akpom'un vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi.

42. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orta sahanın gerisinden savunmanın arkasına atılan topla buluşarak sağdan ceza sahasına giren Boyd'un altı pasın çaprazından sert vurdu, meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi PAOK'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.

49. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ara pasında topla buluşarak ceza sahasına giren Lens'in vuruşunda kaleci gole izin vermedi. 

62. dakikada Beşiktaş'ın İtalyan kondisyoneri Stefano Marrone kırmızı kartla tribüne gönderildi.

67. dakikada ceza sahası içinde bir anda topu önünde bulan Tzolis'in sert şutunu kaleci Ersin Destanoğlu kurtardı.

77. dakikada Lens'in sağdan ortaladığı topa ceza sahası içinde yükselen Larin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

83. dakikada Lens'in sağ kanattan ortaladığı topa kale önünde Umut Nayir vurdu, meşin yuvarlak kalecinin kucağında kaldı.

90+4. dakikada sağ taraftan gelen ortaya ceza sahası içinde Larin kafayla vurdu, kaleci topun kaleye girmesine izin vermedi.

PAOK'a deplasmanda 3-1 yenilen Beşiktaş, yoluna UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde devam edecek.

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