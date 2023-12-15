Beşiktaş Kulübünde divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek
Beşiktaş Kulübünün 2023 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı, yarın yapılacak.
İstanbul
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da başlayacak.
Hasan Arat'ın kulüp başkanı olarak ilk kez katılacağı toplantıda, yönetim kurulunun çalışmaları hakkında bilgi verilecek ve denetim kurulu raporu açıklanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.