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Beşiktaş Kulübünde divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek

Beşiktaş Kulübünün 2023 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı, yarın yapılacak.

Emre Doğan  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
Beşiktaş Kulübünde divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da başlayacak.

Hasan Arat'ın kulüp başkanı olarak ilk kez katılacağı toplantıda, yönetim kurulunun çalışmaları hakkında bilgi verilecek ve denetim kurulu raporu açıklanacak.

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