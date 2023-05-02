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Beşiktaş, depremzedeler için Azerbaycan'da dostluk maçına çıkacak

Beşiktaş, depremzedeler için organize edilen 'Bırakmam Seni Türkiyem' yardım kampanyası kapsamında Azerbaycan Premier Lig takımlarından Sabah FK ile dostluk maçı yapacak.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 02.05.2023 - Güncelleme : 02.05.2023
Beşiktaş, depremzedeler için Azerbaycan'da dostluk maçına çıkacak Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Tevfik Behramov Stadyumu'ndaki mücadele 13 Mayıs Cumartesi günü TSİ 18.00'de başlayacak.

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