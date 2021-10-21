Bayern Münih Teknik Direktörü Nagelsmann, koronavirüse yakalandı
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'in teknik direktörü Julian Nagelsmann yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
İstanbul
Alman ekibinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki teknik adamın aşılarını yaptırmasına karşın koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.
Açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve Bayern Münih'in deplasmanda Portekiz temsilcisi Benfica'yı 4-0 yendiği maçın ardından Nagelsmann'ın takımla ayrı, ambulans uçakla Münih'e döneceği bilgisi paylaşıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.