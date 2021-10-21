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Bayern Münih Teknik Direktörü Nagelsmann, koronavirüse yakalandı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'in teknik direktörü Julian Nagelsmann yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Yunus Kaymaz   | 21.10.2021
Bayern Münih Teknik Direktörü Nagelsmann, koronavirüse yakalandı

İstanbul

Alman ekibinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki teknik adamın aşılarını yaptırmasına karşın koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve Bayern Münih'in deplasmanda Portekiz temsilcisi Benfica'yı 4-0 yendiği maçın ardından Nagelsmann'ın takımla ayrı, ambulans uçakla Münih'e döneceği bilgisi paylaşıldı.


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