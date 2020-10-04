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Bayern Münih, Hertha Berlin'i Lewandowski'nin golleriyle 4-3 yendi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Hertha Berlin'i 4-3 yendi.

Erbil Başay   | 04.10.2020
Bayern Münih, Hertha Berlin'i Lewandowski'nin golleriyle 4-3 yendi

Berlin

Bayern Münih, Bundesliga'nın 3. hafta kapanış maçında Hertha Berlin'i Allianz Arena'da konuk etti. 

Bavyera ekibi, karşılaşmanın ilk yarısını Robert Lewandowski'nin 40. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Bayern Münih, Lewandowski'nin 51, 85 ve penaltıdan 90+3. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.

Hertha Berlin'in gollerini 59. dakikada Jhon Cordoba, 71. dakikada Matheus Cunha ve 88. dakikada Jessic Ngankam kaydetti.

Bayern Münih puanını 6’ya çıkarırken, Hertha Berlin 3 puanda kaldı.


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