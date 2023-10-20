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Bayern Münih, Filistin paylaşımıyla tepkilerin hedefi olan Mazraoui'ye sahip çıktı

Almanya'nın Bayern Münih Kulübü, yaptığı Filistin paylaşımıyla tepkilerin hedefi olan Fas kökenli Hollandalı futbolcusu Noussair Mazraoui'ye sahip çıkarak oyuncunun takımda kalacağını açıkladı.

Cüneyt Karadağ  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
Bayern Münih, Filistin paylaşımıyla tepkilerin hedefi olan Mazraoui'ye sahip çıktı

Berlin

Kulübün CEO'su Jan-Christian Dreesen, 25 yaşındaki futbolcuyla yaptığı sosyal medya paylaşımı hakkında detaylı bir görüşme gerçekleştirildiğini belirterek, "Noussair Mazraoui, barışsever bir kişi olarak terör ve savaşı kesinlikle reddettiğini bize inandırıcı bir şekilde ifade etmiştir. Paylaşımlarının rahatsızlığa yol açmış olmasından dolayı üzüntü duymaktadır." ifadelerini kullandı.

Dreesen, Mazraoui'nin terörün her çeşidini ve her türlü terör örgütünü kınadığını ifade etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada da Mazraoui'nin Bayern Münih forması giymeye devam edeceği aktarılırken oyuncunun, Fas Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle şu anda kadroda yer alamayacağı kaydedildi.

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