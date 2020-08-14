Barcelonalı Umtiti'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Barcelona, Samuel Umtiti'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
İstanbul
İspanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Barcelona, Samuel Umtiti'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
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Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, dün yapılan testlerin ardından 26 yaşındaki Fransız futbolcunun testinin pozitif sonuçlandığı kaydedildi.
Durumun spor ve sağlık otoriteleriyle paylaşıldığının belirtildiği açıklamada, futbolcunun durumunun iyi olduğu ve evinde karantinada bulunduğu aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.