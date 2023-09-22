Dolar
27.17
Euro
28.92
Altın
1,925.21
ETH/USDT
1,591.20
BTC/USDT
26,555.00
BIST 100
8,039.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Barcelona, teknik direktör Xavi ile yeni sözleşme imzaladı

İspanyol ekibi Barcelona, teknik direktör Xavi'nin sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

Yunus Kaymaz  | 22.09.2023 - Güncelleme : 22.09.2023
Barcelona, teknik direktör Xavi ile yeni sözleşme imzaladı Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, Kasım 2021'den bu yana görevde olan 43 yaşındaki Katalan teknik adamla 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Barcelona'nın başında çıktığı 96 maçın 60'ından galibiyetle ayrılan deneyimli teknik adam, geçen sezon lig ve İspanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay’daki Rönesans Sitesi'nin mühendisi tutuklandı
AYM, ek MTV alınmasını öngören yasal düzenlemenin iptal istemini görüşecek
Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
İçişleri Bakanı Yerlikaya İzmir'deki DEAŞ operasyonuna ilişkin görüntüleri paylaştı
Diyanet İşleri Başkanlığı 20 mühendis alacak

Benzer haberler

Barcelona, teknik direktör Xavi ile yeni sözleşme imzaladı

Barcelona, teknik direktör Xavi ile yeni sözleşme imzaladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftası 8 maçla başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet