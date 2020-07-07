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Barcelona Kulüp Başkanı Josep Maria Bartomeu: Messi'nin jübilesini Barcelona'da görüyorum

Barcelona Kulüp Başkanı Bartomeu, İspanyol basınında zaman zaman takımdan ayrılacağı iddia edilen Arjantinli Messi'nin futbolu Barcelona'da bırakacağına inandığını belirtti.

Şenhan Bolelli   | 07.07.2020
Barcelona Kulüp Başkanı Josep Maria Bartomeu: Messi'nin jübilesini Barcelona'da görüyorum

Madrid

Barcelona Kulüp Başkanı Josep Maria Bartomeu, İspanyol basınında zaman zaman takımdan ayrılacağı iddia edilen Arjantinli Lionel Messi'nin futbolu Barcelona'da bırakacağına inandığını söyledi.

Katalonya radyosu RAC1'e konuşan Bartomeu, "Messi'nin jübilesini Barcelona'da görüyorum. 2021'e kadar sözleşmesi var. Normal durumlarda, futbolcularla yaptığımız görüşmeleri açıklamıyoruz ama Messi'nin sözleşmesini yenileme zorunluğumuz olduğu açık. Messi, dünyanın en iyi futbolcusu." dedi.

Bartomeu ayrıca, La Liga'nın bitimine 4 hafta kala, Barcelona'nın şampiyonluk yarışında lider Real Madrid'in 4 puan arkasında kalmasına rağmen teknik direktör Quique Setien ile devam edeceklerini ifade etti.

Barcelona Kulüp Başkanı, "Valverde'nin (eski teknik direktör) değiştirilmesinden pişman değilim. Takımın itici bir güce ihtiyacı vardı. Setien bizim DNA'mızı, modelimizi tanıyor. Yeni bir hava ve fikir getirdi. Teknik direktörlerin geleceğinin sonuçlara bağlı olduğunu elbette biliyorum ama takımın evriminden memnunum." görüşünü savundu.

Setien'in ardından Barcelona'da teknik direktörlüğe getirileceği iddia edilen, Katalan takımının efsanevi eski futbolcusu Xavi Hernandez ile ilgili sorulara da cevap veren Bartomeu, "2021'de ben başkan olmayacağım ve Setien bizim teknik direktörümüz. Xavi bir gün Barça'ya gelecek. O gelmek istiyor ve eminim çok iyi işler yapacak." açıklamasında bulundu.

Öte yandan Paris Saint Germain'de forma giyen Neymar'ın Barcelona'ya geri dönebileceği iddialarına Bartomeu, "Böyle bir operasyonun olasılığı oldukça az çünkü Avrupa'daki kulüplerin hepsi ekonomik olarak çok zor durumda." diye cevap verdi.

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