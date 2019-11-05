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Balotelli'ye ırkçı hakarette bulunan tribün liderine ceza

Hellas Verona, Brescia'da forma giyen Mario Balotelli'ye ırkçı hakarette bulunan tribün liderlerinden Luca Castellini'nin 10 yılı aşkın süre tribünlerine girişini yasakladı.

Barış Seçkin   | 05.11.2019
Balotelli'ye ırkçı hakarette bulunan tribün liderine ceza

Roma

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Hellas Verona, Brescia'da forma giyen Mario Balotelli'ye ırkçı hakarette bulunan tribün liderlerinden Luca Castellini'nin 10 yılı aşkın süre tribünlerine girişini yasakladı

İtalya'da hafta sonu oynanan, ev sahibi Hellas Verona'nın Brescia'yı 2-1 yendiği maçta, Brescialı oyuncu Balotelli'ye yönelik ırkçı tezahürat yapılması, Balotelli'nin buna tepki olarak topu tribünlere atması çerçevesinde başlayan tartışmalar sürerken, cezai yaptırımlar da gelmeye başladı.

Yaşananlara ilişkin bir röportajında "O, İtalyan çünkü vatandaşlığı var, aslında tam bir İtalyan değil" diyen Hellas Verona'nın tribün lideri Castellini'ye kulüpten ceza geldi.

Sarı-mavili kulüp, internet sitesinden yaptığı açıklamada, Castellini'nin ifadelerinin kulübün etik ilkeleri ve değerlerine ciddi şekilde aykırı olduğu belirtilerek, söz konusu kişinin 30 Haziran 2030'a kadar tribünlere girmesinin yasaklandığı kaydedildi.

Diğer yandan, Serie A Lig Birliği Spor Hakimi Gerardo Mastrandrea da Balotelli'ye ırkçı tezahüratların yapıldığı Bentegodi Stadı'nın doğu tribününe bir maç kapama cezası verdi.

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