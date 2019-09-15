Balkan Kürek Şampiyonası'nda Türkiye rüzgarı
Türkiye, Sırbistan'da düzenlenen Balkan Kürek Şampiyonası'nda, 5 altın, 6 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Balkan Kürek Şampiyonası, 14-15 Eylül tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirildi.
Milliler, organizasyonda 5 altın, 6 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 19 madalya elde etti. Türkiye, geçen yıl olduğu gibi erkekler kategorisinde kupanın sahibi oldu.
Şampiyonada altın madalya alan milli ekipler ve kategorileri şöyle:
Yıldız erkekler iki çifte: Serkan Erkal, Enver Erman
Genç erkekler iki tek: Samet Kaban, Emir Saygılı
Yıldız erkekler sekiz tek: Evren Mustafa Açar, Kaan Yılmaz Aydın, Ali Ardıl İlgün, Altar Karabudak, Kerim Kör, Oğuzhan Erdem, Hakan Alaybeyoğlu, Kağan Alaybeyoğlu, Özgür Örpek
Yıldız erkekler dört tek: Ali Ardıl İlgün, Altar Karabudak, Kerim Kör, Oğuzhan Erdem
Genç erkekler sekiz tek: Samet Kaban, Ulaş Kurt, Yunus Emre Çegen, Cavit Caner Başaran, Mert Ali Dağlı, Emir Saygılı, İlyas Çağatay Ürdem, Oğuz Okansu, Mehmet Karabaloğlu
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