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Ayhancan Güven, ADAC GT Masters serisinin son haftasına galibiyetle başladı

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, dünyanın önemli GT serilerinden biri olan ADAC GT Masters serisinin son yarış haftasının ilk gününde birinci oldu.

Gökhan Yıldız   | 22.10.2022
Ayhancan Güven, ADAC GT Masters serisinin son haftasına galibiyetle başladı

İstanbul

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre Hockenheimring’de gerçekleştirilen yarışta takım arkadaşı Christian Engelhart ile başarılı bir sürüş ortaya koyan Güven, damalı bayrağı birinci sırada geçti.

Başarılı pilot ADAC GT Masters 2022 serisindeki son yarışına yarın TSİ 14.00'da çıkacak.

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