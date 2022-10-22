Ayhancan Güven, ADAC GT Masters serisinin son haftasına galibiyetle başladı
Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, dünyanın önemli GT serilerinden biri olan ADAC GT Masters serisinin son yarış haftasının ilk gününde birinci oldu.
İstanbul
Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre Hockenheimring’de gerçekleştirilen yarışta takım arkadaşı Christian Engelhart ile başarılı bir sürüş ortaya koyan Güven, damalı bayrağı birinci sırada geçti.
Başarılı pilot ADAC GT Masters 2022 serisindeki son yarışına yarın TSİ 14.00'da çıkacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.