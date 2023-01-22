Avustralya Açık'ta Stefanos Tsitsipas çeyrek finale çıktı
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas, 15 numaralı seribaşı Jannik Sinner'i 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.
İstanbul
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvaya, 7. gün akşam seansı maçlarıyla devam edildi.
Turnuvada daha önce 3 kez yarı final oynayan Yunan Tsitsipas, 4. turda İtalyan tenisçi Sinner ile karşılaştı.
Dört saat süren mücadeleden 6-4, 6-4, 3-6, 4-6 ve 6-3'lik setlerle 3-2 galip ayrılan Tsitsipas, adını son 8 arasına yazdırdı.
Tsitsipas, çeyrek finalde dünya 71 numarası Çek Jiri Lehecka ile eşleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.