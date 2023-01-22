Dolar
18.80
Euro
20.37
Altın
1,926.94
ETH/USDT
1,630.80
BTC/USDT
22,868.00
BIST 100
5,490.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Avustralya Açık'ta Stefanos Tsitsipas çeyrek finale çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas, 15 numaralı seribaşı Jannik Sinner'i 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Mutlu Demirtaştan   | 22.01.2023
Avustralya Açık'ta Stefanos Tsitsipas çeyrek finale çıktı

İstanbul

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvaya, 7. gün akşam seansı maçlarıyla devam edildi.

Turnuvada daha önce 3 kez yarı final oynayan Yunan Tsitsipas, 4. turda İtalyan tenisçi Sinner ile karşılaştı.

Dört saat süren mücadeleden 6-4, 6-4, 3-6, 4-6 ve 6-3'lik setlerle 3-2 galip ayrılan Tsitsipas, adını son 8 arasına yazdırdı.

Tsitsipas, çeyrek finalde dünya 71 numarası Çek Jiri Lehecka ile eşleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Soylu'dan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ziyaret
Bazı sivil toplum kuruluşları İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterildi
Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Şirinoğlu'ndan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
Su seviyesi düşen Sapanca Gölü'nün kıyı kesimleri atıklardan temizleniyor

Benzer haberler

Avustralya Açık'ta Stefanos Tsitsipas çeyrek finale çıktı

Avustralya Açık'ta Stefanos Tsitsipas çeyrek finale çıktı

Avustralya Açık'ta dünya 1 numarası Iga Swiatek 4. turda elendi

Avustralya Açık'ta son iki yılın finalisti Medvedev 3. turda elendi

Norveçli Casper Ruud'dan Avustralya Açık'a erken veda

Norveçli Casper Ruud'dan Avustralya Açık'a erken veda
Avustralya Açık'ta sakatlanan Nadal, 6-8 hafta kortlardan uzak kalacak

Avustralya Açık'ta sakatlanan Nadal, 6-8 hafta kortlardan uzak kalacak
Son şampiyon Rafael Nadal, Avustralya Açık'a erken veda etti

Son şampiyon Rafael Nadal, Avustralya Açık'a erken veda etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet