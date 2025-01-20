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Avustralya Açık'ta son şampiyon Jannik Sinner çeyrek finale yükseldi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner çeyrek finale çıktı.

Mutlu Demirtaştan  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
Avustralya Açık'ta son şampiyon Jannik Sinner çeyrek finale yükseldi

İstanbul

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. gün sabah seansında 4. tur maçları oynandı.

Tek erkeklerde son şampiyon Jannik Sinner, 3 saat 13 dakika süren maçta Danimarkalı Holger Rune'yi (13 numaralı seribaşı) 6-3, 3-6, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yendi.

İtalyan Lorenzo Sonego ise ABD'li Learner Tien'i 3-1 (6-3, 6-2, 3-6, 6-1) mağlup ederek kariyerinde ilk kez grand slam turnuvalarında çeyrek finale kaldı.

Çeyrek finalde Sinner, Alex Michelsen-Alex de Minaur (8) eşleşmesinin, Sonego ise Gael Monfils-Ben Shelton (21) karşılaşmasının kazananı ile mücadele edecek.

Keys, Rybakina'yı eledi

Tek kadınlarda ABD'li Madison Keys (19), 2022 Wimbledon şampiyonu Kazak Elena Rybakina'yı (6) 6-3, 1-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek adını son 8 arasına yazdırdı.

Ukraynalı Elina Svitolina (28) ise Rus tenisçi Veronika Kudermetova karşısında 6-4, 6-1 biten setlerle 2-0 galip geldi ve çeyrek finalde Keys'in rakibi oldu.

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